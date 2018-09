Die türkische Lira befindet sich im freien Fall, das Land steckt mitten in einer Wirtschaftskrise und an der syrischen Grenze droht erneut eine Flüchtlingswelle. In dieser Situation setzt die türkische Regierung wieder auf Europa - und dort vor allem auf Deutschland. Wie wichtig der türkischen Regierung eine Normalisierung der zuletzt sehr angespannten Beziehungen ist, zeigt die Tatsache, dass Präsident Erdogan den deutschen Außenminister persönlich empfing. Ende des Monats will der türkische Präsident nach Berlin reisen.