Jordanien ist zwar ein sehr wichtiger, aber kein unproblematischer Partner in einer Region, in der die beiden Regionalmächte Saudi-Arabien und Iran miteinander konkurrieren. Das Königreich versucht sich an das ölreiche Saudi-Arabien anzulehnen, ohne zum direkten Gegner Irans zu werden. So beteiligt sich das Land zwar in einer von Saudi-Arabien geführten Allianz am Krieg gegen die von Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen - aber nicht an vorderster Front. Der Kampf wird vor allem von den Saudis und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt.