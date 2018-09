Für den deutschen Außenminister ist klar: Es braucht künftig mehr Multilateralismus statt Nationalismus, für ihn das neue und häufig gebrauchte Zauberwort. In Zeiten ,in denen althergebrachte Bündnisse nicht mehr verlässlich sind, die USA unter Donald Trump Verträge, Abkommen, jahrzehntelange Zusammenarbeit aufkündigen oder in Frage stellen, in diesen Zeiten müssten sich Staaten mit gleichen Wertevorstellungen und Zielen zusammenschließen und mehr für ihre Ziele kämpfen. Maas denkt dabei unter anderem an Canada, Japan oder Australien und natürlich an die EU. Themen wie Klimawandel, Digitalisierung, Fluchtursachen, all dies lasse sich nur noch multilateral lösen.