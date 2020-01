Nach der Eskalation der Gewalt in Libyen hat Außenminister Heiko Maas einen neuen Schlichtungsversuch angekündigt. Mit EU-Partnern habe er sich "darauf verständigt, dass ab morgen die Gespräche auch mit den Parteien in Libyen geführt werden sollen, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es in Libyen eine politische Lösung gibt", sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach einem Treffen mit EU-Kollegen in Brüssel. Eine geplante Mission vor Ort war zuvor an Sicherheitsbedenken gescheitert.