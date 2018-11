Wenn [die Erfolge] keiner mitkriegt, weil man immer über sich selber redet, dann hat man Probleme, das Vertrauen, das man zurückgewinnen will bei Bürgerinnen und Bürgern, tatsächlich noch zu bekommen. Außenminister Heiko Maas

Außerdem habe das "Über sich selbst Reden" auch Ursachen, wirft ZDF-Moderatorin Marietta Slomka im Interview mit Maas ein. Es gebe die Konflikte und großen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Partei nun einmal. Die würden durch eine selbstbewusstere Problemlösung nicht verschwinden, gibt auch Maas zu. Doch es sei eine gute Grundvoraussetzung, um in die nächsten Wochen zu gehen.



Der einzig richtige Weg sei, den Erneuerungsprozess in der SPD voranzubringen und "in der Regierung gute Arbeit abzuliefern". Das hätten die Sozialdemokraten bereits getan, unter anderem mit der Einführung der Klage für alle, mit der Verbraucherrechte gestärkt würden. "Wenn das keiner mitkriegt, weil man immer über sich selber redet, dann hat man Probleme, das Vertrauen, das man zurückgewinnen will bei Bürgerinnen und Bürgern, tatsächlich noch zu bekommen." Die eigenen Erfolge müssten die Sozialdemokraten selbstbewusster verkaufen.