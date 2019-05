Bundesaußenminister Maas (rechts) in der Ukraine.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Außenminister Heiko Maas hat sich nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zuversichtlich gezeigt, dass der Friedensprozess in der Ostukraine wieder in Gang kommen kann. Man werde unter deutsch-französischer Vermittlung und auf der Grundlage des Minsker Abkommens versuchen, Frieden zu schaffen.



Maas traf Selenskyj zusammen mit dem französischen Außenminister Le Drian. Man müsse die "Gunst der Stunde" nutzen. "Denn das haben die Menschen in der Ostukraine verdient."