Hendricks genoss in der SPD bis zuletzt hohes Ansehen, macht aber für eine Jüngere Platz. Ihre Nachfolgerin, die 49-jährige Schulze, gilt im größten SPD-Landesverband als Hoffnungsträgerin: Sie war fünf Jahre Wissenschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen. Nach der Wahlniederlage 2017 wurde sie Generalsekretärin der NRW-SPD. In der Bundespartei wurde sie im Dezember in den engeren Führungszirkel gewählt. Als Umweltministerin hätte sie wesentlichen Einfluss auf den Kohleausstieg, der vor allem NRW betrifft.



In der SPD war keine offizielle Bestätigung zu erhalten, da die Parteispitze über die Ministerliste erst am Freitagmorgen beraten will. Übergangsparteichef Olaf Scholz und Fraktionschefin Andrea Nahles wollen sie danach bekanntgeben. Als sicher gilt, dass Scholz Finanzminister und Vizekanzler wird. Die Vereidigung der Minister ist für Mittwoch nach der Wiederwahl von Kanzlerin Angela Merkel durch den Bundestag vorgesehen.