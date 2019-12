Heiko Maas (SPD), Außenminister.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sieht kaum Chancen, dass der Ukraine-Gipfel in Paris bereits Ende Januar ein Auslaufen der europäischen Wirtschaftssanktionen gegen Russland ermöglicht. "Es wäre schön, wenn wir irgendwann dahin kämen", sagte er am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssels.



Bislang gebe es aus seiner Sicht aber keine Veränderungen, aus denen man Konsequenzen ziehen können. "Wir werden das, was wir bisher für richtig gehalten haben, jetzt erst einmal fortsetzen.", erklärte Maas.