Klimabedingte Wetterextreme lösten in vielen Teilen der Welt Katastrophen aus, sagte Maas in seiner auf Englisch gehaltenen Rede. Als Beispiel führte er unter anderem die Sahelzone an, wo Konflikte zunähmen, weil Wasser und Land für den Ackerbau immer knapper würden. Das Schrumpfen des Tschadsees in Afrika lasse die "Lebensgrundlagen ganzer Bevölkerungsgruppen" schrumpfen - "ein perfekter Nährboden für Extremismus und Terrorismus", ergänzte der Minister. Außerdem gebe es Inselstaaten, für die der steigende Meeresspiegel und immer verheerendere Hurrikans "schlicht existenzbedrohend" seien. Maas sprach von einem "weltweiten Mosaik aus Katastrophen". "Deshalb gehört die Debatte über die sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels hierher, in den Sicherheitsrat", betonte er.