Außenminister Heiko Maas wollte eine Annäherung schaffen und scheiterte Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Treffen von Außenminister Heiko Maas (SPD) und dem Sicherheitsberater von Donald Trump, John Bolton, hat keine Annäherung im Streit über das Atomabkommen mit Iran gebracht.



Er habe "noch einmal sehr deutlich gemacht, dass wir, aber auch unsere europäischen Partner in diesem Abkommen bleiben werden, dass wir alles dafür tun, dass Iran in diesem Abkommen bleibt", sagte Maas nach dem Gespräch im Weißen Haus in Washington. Mit 75 Minuten dauerte es fast doppelt so lang wie geplant.