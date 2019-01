Bundesaußenminister Heiko Maas bricht an diesem Mittwoch zu einer dreitägigen USA-Reise auf. In Washington will er zunächst mit seinem Kollegen Mike Pompeo sprechen - vor allem über das Verbot atomarer Mittelstreckenraketen, das auf der Kippe steht. US-Präsident Donald Trump will den sogenannten INF-Abrüstungsvertrag mit Russland zum 2. Februar kündigen - es sei denn, Russland willigt bis dahin noch in die Vernichtung neuer Raketen ein, die nach Ansicht der Nato gegen das Verbot verstoßen. Zudem wird es um die Zukunft Syriens nach dem angekündigten US-Truppenabzug gehen, um die Iran-Politik und möglicherweise auch um die umstrittene Ostseepipeline zwischen Russland und Deutschland.