Außenminister Heiko Maas trifft den chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He. Quelle: dpa

Außenminister Heiko Maas hat von der chinesischen Regierung - ungeachtet von Warnungen vor einer Einmischung in innere Angelegenheiten - mehr Transparenz im Konflikt um die Menschenrechte der Uiguren verlangt. Zum Auftakt seines zweitägigen Antrittsbesuchs in Peking betonte der SPD-Politiker am Montag aber auch: "Mit Umerziehungslagern können wir uns nicht abfinden." Nach offiziell unbestätigten Berichten sollen bis zu eine Million Angehörige des Turkvolkes in Umerziehungslagern sitzen.