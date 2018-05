Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) beim G20-Außenminister-Treffen in Buenos Aires, Argentinien. Quelle: dpa

Unter dem Eindruck neuer US-Drohungen gegen Iran beginnt Bundesaußenminister Heiko Maas am heutigen Dienstag seinen Antrittsbesuch in Washington. Vor seiner Abreise reagierte er gelassen auf die Grundsatzrede, in der sein US-amerikanischer Amtskollege Mike Pompeo am Montag eine harte Linie gegenüber Teheran ausgegeben hatte - ohne Rücksicht auf die europäische Verbündeten.