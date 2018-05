Ein Gedenkstein steht an dem Tatort in Solingen. Quelle: Oliver Berg/dpa

25 Jahre nach dem fremdenfeindlichen Brandanschlag in Solingen zeigt sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) besorgt darüber, dass Türken in Deutschland noch immer angefeindet werden. Es sei beschämend, dass viele türkischstämmige Zuwanderer "Diskriminierungen im Alltag erfahren", sagte er der Funke Mediengruppe. Sie seien "ein Teil unseres Landes".



Bei zwei zentralen Gedenkveranstaltungen in Düsseldorf und Solingen werden Ansprachen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Maas erwartet.