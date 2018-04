Wahlkampf der besonderen Art in New York: Knappe zwei Wochen ist Heiko Maas mittlerweile im Amt und bereits bei seiner ersten USA-Reise befindet sich der Außenminister auf Stimmenfang. Der SPD-Politiker wirbt in New York für die nächste Mitgliedschaft Deutschlands im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Alle acht Jahre strebt Deutschland einen zweijährigen Sitz im wichtigsten Rat der UN an.