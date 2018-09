Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat ein verstärktes deutsches Engagement zur Bewältigung internationaler Krisen angekündigt. Deutschland sehe seine bevorstehende nicht-ständige Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat als "Ansporn, um unseren Teil zur Lösung der Krisen dieser Welt beizutragen", sagte Maas am Freitag in seiner erstmaligen Rede vor der UN-Vollversammlung in New York.