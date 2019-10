Nach den Angriffen der Türkei habe sich die EU "sehr schnell auf der Ebene der Außenminister" darauf verständigt, "keine Waffen mehr in die Türkei zu exportieren", sagt der SPD-Politiker. Bereits zuvor sei keinerlei Kriegsgerät mehr geliefert worden, sondern nur noch Gerätschaften, "um etwa Entminungsmaßnahmen durchzuführen oder an die türkische Marine", so der Außenminister. Jetzt exportiere man "überhaupt nichts mehr".