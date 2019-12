Politiker beim Asien-Europa-Treffen in Madrid.

Europa und Asien sollen nach dem Willen von Außenminister Heiko Maas enger zusammenrücken. "Nur gemeinsam können wir globale Herausforderungen angehen, wie etwa Terrorismus, Meeresverschmutzung und natürlich der Klimawandel", sagte Maas am Rande des Außenministertreffens des Gesprächsforums Asia-Europe Meeting (ASEM) in Madrid.



Man wolle das Treffen nutzen, "um für einen engen Schulterschluss zwischen Europa und Asien zu werben", betonte Maas. "Es ist wichtig, dass wir in Asien möglichst breit aufgestellt sind."