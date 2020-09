Sicherheitsmaßnahmen zur Libyen-Konferenz in Berlin

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Außenminister Heiko Maas hat bestätigt, dass der libysche Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch und sein Rivale, der abtrünnige General Chalifa Haftar, an der Libyen-Konferenz in Berlin teilnehmen. Das sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag".



Ob sie an diesem Sonntag auch gemeinsam am Verhandlungstisch im Kanzleramt sitzen werden, sei jedoch offen. Maas sagte: "Ich hoffe, dass beide die Gelegenheit wahrnehmen, die Zukunft Libyens wieder in libysche Hände zu geben."