Heiko Maas (SPD), Außenminister.

Quelle: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa

Die Bundeswehr muss sich vorerst nicht auf einen Marineeinsatz vor der Küste des Iran einstellen. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte bei einem EU-Treffen, sein Vorschlag von Anfang August für eine EU-Mission zum Schutz des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus müsse erst einmal im Lichte der Ergebnisse des G7-Treffens bewertet werden.



Die Frage ist, ob ein EU-Einsatz die Spannungen in der Iran-Krise verringern kann. "Alles, was zur Deeskalation beitragen kann, ist jetzt hilfreich."