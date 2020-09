Kramp-Karrenbauer hatte den SPD-Politiker erst kurz vor Verkündung ihres Vorschlags für eine internationale Schutzmission in Nordsyrien in einer kurzen SMS vorgewarnt, aber keine inhaltlichen Details genannt.



Maas sprach von einem "Vorschlag der Parteivorsitzenden der CDU" - und nicht der Verteidigungsministerin. "Die gleichen Fragen, die unsere Verbündeten haben, die haben auch wir", sagte er. Der Außenminister fragte Kramp-Karrenbauer unter anderem, in welchem Umfang sie Soldaten in das syrische Kriegsgebiet schicken wolle.