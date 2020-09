Zivilisten fliehen mit ihren Habseligkeiten aus Idlib.

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Außenminister Heiko Maas hat Russland aufgefordert, auf ein Ende der Kämpfe in der syrischen Provinz Idlib hinzuwirken.



"Wir haben große Befürchtungen, dass es da zu einer humanitären Katastrophe kommt, wenn die Kämpfe, die es da gibt, nicht zum Ende kommen", sagte er am Rande der Sicherheitskonferenz in München nach Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavasoglu und Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Am Sonntag wollen auch Lawrow und Cavusoglu über die Lage in Idlib sprechen.