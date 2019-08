Hans-Georg Maaßen. Archivbild

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Der umstrittene Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat die sächsische CDU und Ministerpräsident Michael Kretschmer kurz vor der Landtagswahl dazu aufgerufen, sich inhaltlich von der Bundespartei abzugrenzen.



Maaßen gehört der konservativen CDU/CSU-Splittergruppe Werte-Union an. In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" betonte er, er wünsche sich von seiner Partei "in Teilen eine Neupositionierung der CDU, eine Politikwende".