Hans-Georg Maaßen Quelle: dpa

Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen muss seinen Posten räumen. Dies teilte die Bundesregierung am Dienstag nach Beratungen der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD mit. Der 55-Jährige werde Staatssekretär im Bundesinnenministerium, dort aber nicht für die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig sein. Einzelheiten zu der Angelegenheit sollen am Mittwoch bekannt gegeben werden. Über Maaßens Nachfolge an der Spitze des Verfassungsschutzes wurde zunächst nichts mitgeteilt.