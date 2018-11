Die SPD erwartet, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) klare Konsequenzen aus den jüngsten Äußerungen des scheidenden Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen zieht. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte am Montag im ZDF, nach der Abschiedsrede von Maaßen, in der dieser die SPD heftig kritisiert haben soll, sei er nun zuversichtlich, "dass Herr Seehofer als Innenminister da schnell entscheiden wird". "Das, was durchsickert aus dieser Rede, das ist nicht angemessen", äußerte Klingbeil. Entsprechend werde der Innenminister wohl nun entscheiden.