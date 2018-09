"Was wir hören, ist, dass Maaßen offenkundig seine Einschätzung darin noch einmal bekräftigt, dass - jedenfalls anfänglich - die Quelle des in Rede stehenden Videos unklar gewesen sei, man daraus nicht hätte ableiten können, dass es sich hier um eine Art Menschenjagd gehandelt hätte", berichtet ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten im heute journal. Aber offenbar zweifele er die Echtheit des Videos nicht mehr an. Demnach soll Maaßen in dem Bericht auch feststellen, dass "der Begriff 'Hetzjagd' nicht gedeckt sei durch das, was man wisse", so Schausten. Nach einem Bericht des "Spiegel" räumt Maaßen ein, dass sein Interview Raum für Fehlinterpretationen gelassen habe.



Ob Maaßens Erklärungen genügen, um ihn als Chef des Verfassungsschutzes noch länger zu halten, hängt von Innenminister Seehofer ab. Dieser hatte sein Vertrauen in Maaßen als "uneingeschränkt" bezeichnet. "Egal, wie es am Ende ausgeht, der Schaden, der angerichtet wurde, ist beträchtlich", sagt Schausten. Es sei der Eindruck entstanden, dass Politik und Sicherheitsbehörden nicht mehr an einem Strang ziehen.