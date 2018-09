Juso-Chef Kevin Kühnert. Quelle: Gregor Fischer/dpa

In der SPD gibt es heftige Kritik an der geplanten Beförderung von Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Parteivize Ralf Stegner bezeichnete die Versetzung des umstrittenen Verfassungsschutz-Präsidenten auf den Regierungsposten als "grobe Fehleinschätzung, ein Desaster".



Juso-Chef Kevin Kühnert sagte der "Rheinischen Post": "Das ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die jeden Tag in voller Konsequenz Verantwortung für sich und ihr Handeln tragen."