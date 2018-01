Wichtig ist, dass es sich in allen Fällen um anerkannte Flüchtlinge handelt. Menschen also, die ein deutsches Asylverfahren durchlaufen haben, und die asylberechtigt sind. Wer so einen in der Behördensprache "Aufenthaltstitel" genannten Status hat, der darf auch Auslandsreisen - also auch in die Heimat - unternehmen. Anders sieht es aus, wenn ein Asylverfahren noch läuft oder ein Flüchtling nur geduldet ist. Wer in solchen Fällen in sein Herkunftsland reist, verliert das Aufenthaltsrecht in Deutschland.