Edward Snowden im Interview mit dem ZDF

Quelle: ZDF

Der frühere CIA-Mitarbeiter und US-Whistleblower Edward Snowden hat im ZDF vor der Macht der Internet-Konzerne wie Google, Amazon oder Facebook gewarnt. Im Gespräch mit dem "heute journal" sagte er, die Firmen dokumentierten das Privatleben der Menschen und verdienten Geld mit dem Verkauf der Daten.



Für den einzelnen sei es fast unmöglich zu überprüfen, was die Firmen über einen wüssten, und zu verhindern, dass Daten gesammelt würden, sagte der 36-Jährige, der an einem geheimen Ort in Russland lebt.