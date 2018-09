Apps und ihre Algorithmen haben Millionen von Menschen dazu gebracht, ihre künstlerischen Ambitionen auszutesten. So war Deepart.io im Jahr 2015 der letzte Schrei: Man schickte ein Foto an die App, wählte den gewünschten Stil, zum Beispiel eine Collage oder ein Ölgemälde im Stil van Goghs. Einen Tag später erhielt man ein digitales Kunstwerk zurück.



Der "DeepArt"-Algorithmus errechnet die Bilder nach Vorbildern berühmter Kunstwerke. Die Software analysiert dazu die Hauptelemente des Fotos, trennt Gesichter vom Hintergrund, extrahiert Farbinformationen und beginnt, das Bild im vom Nutzer gewählen Stil zu malen - ein kleines Foto von 500 x 500 Pixel braucht etwa zehn Minuten. Erdacht haben "DeepArt" fünf Forscher der Universität Tübingen, die eigentlich in den Bereichen Neurowissenschaften und Künstliche Intelligenz unterwegs sind. Interessanterweise war kein Künstler an der Entwicklung beteiligt.