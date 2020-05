König Salman von Saudi-Arabien.

Quelle: -/Saudi Press Agency/dpa/Archivbild

In Saudi-Arabien sind laut Medienberichten mehrere hochrangige Mitglieder der Königsfamilie festgenommen worden. Ihnen werde eine Verschwörung gegen den König vorgeworfen, berichteten das "Wall Street Journal" und die "New York Times".



Unter den Verhafteten seien der Bruder und der Neffe des 84 Jahre alten Königs Salman. Ihnen drohten demnach nicht nur lange Haftstrafen, sondern möglicherweise auch die Todesstrafe. Die "New York Times" berichtete zudem von der Verhaftung von Prinz Nawaf bin Naif.