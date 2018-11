Entwicklungsminister Gerd Müller, CSU, im Berlin-direkt-Interview

Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller sieht die Zeit für einen Aufbruch in der CSU gekommen. "Heute wird der Knoten durchgeschlagen", sagte er in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Seine Partei brauche Erfahrung, aber auch Erneuerung.



Meldungen zum Rücktritt von Horst Seehofer als bayerischer Ministerpräsident bestätigte Müller nicht. Seehofer habe bei Jamaika "hervorragende Ergebnisse" erzielt und könne die CSU als Chef auch in Berlin in Zukunft "stabil und kompetent" vertreten.