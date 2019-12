CSU-Chef Markus Söder appelliert an Schwesterpartei CDU.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Angesichts des schärfer werdenden Machtkampfs in der CDU hat der CSU-Vorsitzende Markus Söder die große Schwesterpartei zu Geschlossenheit und Teamgeist aufgerufen. "In der derzeitigen Situation können sich Volksparteien nicht leisten, Brüche zu riskieren oder möglicherweise in Flügel zu zerfallen", mahnte Söder vor einer CSU-Vorstandssitzung in München.



"Ich sehe die Gefahr noch nicht ganz groß, aber es ist wichtig, das im Blick zu haben", sagte Söder. "Am Ende gewinnt die Union immer nur im Team."