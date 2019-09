Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass sich der 53-jährige Özdemir gemeinsam mit der Bremer Gesundheitsexpertin Kirsten Kappert-Gonther für den Fraktionsvorsitz der Grünen bewerben will. Beide fordern damit die Amtsinhaber an der Fraktionsspitze, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, heraus. Am 24. September wählen die 67 Bundestagsabgeordneten die künftige Führung.