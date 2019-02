Haftar, Macron und al-Sarradsch (v.l.n.r.) in Frankreich. (Archivbild)

Libyens rivalisierende Spitzenpolitiker wollen die Übergangsphase in dem nordafrikanischen Land durch Wahlen beenden. Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch und Armee-Chef Chalifa Haftar hätten sich bei einem Treffen in Abu Dhabi darauf verständigt, teilte die UN-Mission in Libyen mit.



Die beiden Rivalen hatten sich bereits im Mai in Paris unter Vermittlung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf Wahlen geeinigt. Zu der für den 10. Dezember angesetzten Abstimmung kam es jedoch nicht.