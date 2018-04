"Erforderlich ist ein Dialog der Akteure, um eine Konfrontation zu vermeiden und zu einer friedlichen Lösung zu kommen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Die deutsche Botschaft in Harare beobachte die Lage und habe die Deutschen im Land aufgerufen, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Die Botschaft bleibe am Mittwoch für den Publikumsverkehr geschlossen, sei aber arbeitsfähig. Nach Kenntnis des Auswärtigen Amtes hielten sich momentan etwa 400 bis 500 Deutsche in Simbabwe auf. Die Bundesregierung könne derzeit nicht bewerten, ob es sich bei den Vorgängen in dem Land um einen Militärputsch handle, sagte der Sprecher. Dazu sei die Lage zu unübersichtlich.