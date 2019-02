Die Zahl der ausländischen Guaidó-Unterstützer wächst.

Quelle: Rayner Peña/dpa

Deutschland erkennt, wie mehrere andere EU-Staaten, den Chef des entmachteten venezolanischen Parlaments, Juan Guaido, als Interimspräsidenten des krisengeschüttelten Landes an. Das sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin.



Zuvor war eine Frist mehrerer EU-Staaten an den umstrittenen sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro abgelaufen, ohne dass Maduro einen Termin für eine freie und faire Präsidentschaftswahl verkündet hatte.