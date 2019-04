Venezuelas Interimspräsident Juan Guaido (Archiv).

Im Machtkampf zwischen Regierung und Opposition in Venezuela hat der Rechnungshof dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido die Ausübung politischer Ämter untersagt. Er schade dem Land. Zudem gebe es Zweifel an seinen Einkünften.



Guaido steht im Machtkampf mit Staatschef Nicolas Maduro. Er hatte sich zum Übergangspräsidenten erklärt und spricht Maduro die Legitimation ab. Zahlreiche Staaten, so die USA und Deutschland, erkannten ihn als rechtmäßigen Interimspräsidenten an.