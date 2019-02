Juan Guaido (M.), selbst ernannter Interimspräsident.

Quelle: Rayner Pena/dpa

Der venezolanische Übergangspräsident Juan Guaido glaubt an einen friedlichen Übergang zur Demokratie in dem lateinamerikanischen Land. Es brauche eine Garantie für freie Wahlen, sagte der Politiker dem "Spiegel".



Präsident Nicolas Maduro müsse abtreten und den Weg für freie Wahlen freimachen. "Nicht nur die Opposition, das gesamte venezolanische Volk will friedliche Verhandlungen, eine Übergangsregierung und freie Wahlen." Die Opposition hat unterdessen zu weiteren Massenprotesten aufgerufen.