Juan Guaido bei einer Kundgebung in Caracas.

Quelle: Ruben Sevilla Brand/dpa

Im Machtkampf in Venezuela hat der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido zu einer Kraftprobe am 1. Mai aufgerufen. Guaido rief zum "größten Aufmarsch der Geschichte Venezuelas" auf. Der Parlamentsvorsitzende Guaido versucht seit Januar, Staatschef Nicolas Maduro aus dem Amt zu drängen.



Venezuela befindet sich in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise. Guaido spricht Maduro die Legitimität ab. Die Opposition fordert den Rücktritt Maduros und demokratische Wahlen.