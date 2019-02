Demonstranten in Caracas.

Quelle: Rafael Hernandez/sincepto/dpa

In Venezuelas Hauptstadt Caracas haben Hunderttausende Anhänger von Regierung und Opposition demonstriert. Der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido gab sich siegessicher und erklärte, der Machtwechsel stehe "unmittelbar" bevor.



Staatschef Nicolas Maduro bot eine Neuwahl an, aber nur des Parlaments, keine des Präsidenten, wie es Guaido fordert. "Das ist eine Vorentscheidung Richtung Konfrontation", so ZDF-Reporter Christoph Röckerath. Maduro versuche, so seine Gegner loszuwerden.