Die US-Regierung in Washington lässt keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit. Der US-amerikanische Vizepräsident Mike Pence versprach dem venezolanischen Volk, die Vereinigten Staaten blieben so lange an ihrer Seite bis der Regierungswechsel geschafft sei. Am Wochenende riefen Pence und Sicherheitsberater John Bolton die venezolanischen Militärs relativ offen zum Seitenwechsel auf: "Jetzt ist die Zeit, sich an die Seite des venezolanischen Volkes zu stellen", schrieb Donald Trumps Sicherheitsberater Bolton auf Twitter.