Immer noch herrscht in Venezuela ein Machtkampf zwischen Guaidó und Maduro.

Quelle: Martin Mejia/AP/dpa

Im Machtkampf in Venezuela hat Präsident Nicolas Maduro die Streitkräfte zur Verteidigung gegen eine "imperialistische Konspiration" aufgerufen. Maduro besuchte ein Manöver mit 5.000 Soldaten.



Der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaido rief die Bevölkerung auf, zu Kasernen und Stützpunkten zu gehen, um die Militärs zum Seitenwechsel zu bewegen. Dem Militär stehe eine entscheidende Rolle im Wiederaufbau der Demokratie in Venezuela bevor, hieß es in einem Aufruf an das Militär.