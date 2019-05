Bundesaußenminister Heiko Maas.

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Bundesaußenminister Maas hat sich klar gegen eine militärische Intervention in Venezuela ausgesprochen. "Wir stellen an vielen Plätzen der Welt fest, dass militärisch gelöste Konflikte in Wahrheit keine gelösten Konflikte sind, sondern nur verschobene Konflikte", sagte der SPD-Politiker. "Deshalb verfolgen wir nach wie vor das Ziel einer politischen Lösung und keiner militärischen."



Maas reagierte auf Äußerungen von US-Außenminister Pompeo, der eine Intervention nicht ausgeschlossen hatte.