Nicolas Maduro

Quelle: Ariana Cubillos/AP/dpa

Der sozialistische Präsident Nicolas Maduro hat angekündigt, den venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaido festnehmen zu lassen, sobald es einen gerichtlichen Beschluss dafür gebe. "Am Tag, an dem die Gerichte der Republik eine entsprechende Anordnung erlassen, geht er ins Gefängnis", sagte Maduro auf die Frage eines US-Reporters.



Juan Guaido war nach einer dreiwöchigen Auslandsreise nach Venezuela zurückgekehrt. Dabei kam es in dem Flughafen von Caracas zu Auseinandersetzungen.