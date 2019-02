Protest gegen die Regierung von Maduro in Caracas.

Quelle: Rodrigo Abd/AP/dpa

Inmitten des Machtkampfs zwischen der Regierung und der Opposition sind in Venezuela erneut Demonstranten gegen den umstrittenen Staatschef Nicolas Maduro auf die Straße gegangen. Sie schwenkten venezolanische Flaggen und zeigten Transparente mit der Aufschrift "Freiheit".



"Venezuela ist eine Diktatur", sagte der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido bei einem Protestmarsch in der Zentraluniversität in Caracas. "Wir wollen ein Ende der unberechtigten Machtübernahme und Neuwahlen."