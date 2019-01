Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini rief zu "freien und glaubwürdigen Wahlen" in Venezuela auf und sagte dem von der Opposition geführten Parlament im Namen der Mitgliedstaaten die Unterstützung der Europäischen Union zu. Eine formale Anerkennung Guaidós sprach Mogherini zunächst nicht aus. Die Anerkennung von ausländischen Staats- und Regierungschefs ist in der EU in der Regel die Sache von Nationalstaaten.

China hat zur Zurückhaltung im Machtkampf in Venezuela aufgerufen und vor allem die USA vor einer Einmischung gewarnt. Die UN fordern die Konfliktparteien zur Mäßigung und Gesprächsbereitschaft auf und fürchten eine Eskalation.



Quelle: dpa