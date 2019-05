Konfrontation in Venezuela.

Quelle: Martin Mejia/AP/dpa

Die USA und Russland wollen Gespräche über die Lage in Venezuela führen. Dabei will US-Außenminister Mike Pompeo seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow auffordern, russische Kräfte aus Venezuela zurückzuziehen. Das sagte er dem Sender Fox News.



Russland und die USA beschuldigen sich gegenseitig, die Krise in Venezuela zu verschärfen. Washington unterstützt den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido. Russland steht hinter dem sozialistischen Staatschef Nicolas Maduro.