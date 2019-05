Edgar Zambrano (links) wurde festgenommen. Archivbild.

Quelle: Fernando Llano/AP/dpa

In Venezuela ist der stellvertretende Parlamentspräsident nach Angaben der Opposition festgenommen worden. Beamte des Geheimdienstes hätten Edgar Zambrano in ein Gefängnis der Hauptstadt Caracas gebracht, teilte die Nationalversammlung mit.



Die Agenten hätten ihn in seinem Auto überrascht und in dem Fahrzeug abgeschleppt. Gegen Zambrano wird wegen Vaterlandsverrats, Rebellion und Verschwörung ermittelt. Er hatte das Militär dazu aufgerufen, sich auf die Seite der Opposition zu schlagen.