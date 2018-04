Auch ein Gericht in den USA erhöht in Druck auf Facebook. Dort muss sich der Konzern einer Sammelklage gegen sein Gesichtserkennungsprogramm stellen. Das Programm scant die Fotos von Nutzern und macht Vorschläge, die Gesichter auf den Fotos mit Namen von Facebook-Freunden zu versehen. Die Funktion könne deaktiviert werden, sagt eine Facebook-Sprecherin. Sie nennt die Klage deswegen auch unbegründet. In Deutschland dürften Politiker den Prozess mit Interesse verfolgen. Schließlich zeigt er vor allem eins: Auch Facebook ist nicht unantastbar.